New Great Pacific Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

New Great Pacific Gold stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CAD gegenüber -0,050 CAD im Vorjahresquartal.

New Great Pacific Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at