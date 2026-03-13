New Great Pacific Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Great Pacific Gold lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

New Great Pacific Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at