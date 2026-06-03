New Great Pacific Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New Great Pacific Gold ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Great Pacific Gold die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das New Great Pacific Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at