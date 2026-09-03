New Highland Critical Minerals A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

New Highland Critical Minerals A hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New Highland Critical Minerals A ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at