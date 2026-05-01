CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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01.05.2026 14:00:00
New homeowners pay 3 times more in property taxes than their neighbors in some places. Here’s what they can do about it.
The “newcomer tax” is steep — and spreading.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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