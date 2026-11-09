New Infinity präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Infinity lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat New Infinity 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at