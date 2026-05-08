New Infinity veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Infinity hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite hat New Infinity im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Infinity 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at