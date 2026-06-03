BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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03.06.2026 11:02:54
New Intelligence Role Puts Bill Pulte’s Housing Agenda in Doubt
Mr. Pulte has had difficulty boosting the housing market as head of the Federal Housing Finance Agency. Now he will also serve as acting intelligence director.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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