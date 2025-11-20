Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.11.2025 17:07:34
New iPad Pro, 14-inch MacBook Pro, and Apple Vision Pro now available
Apple customers can now discover and buy the 11-inch and 13-inch iPad Pro, the new 14-inch MacBook Pro, and Apple Vision Pro.
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
16:01
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.11.25
|S&P 500 weiter im KI-Rausch: NVIDIA, Apple und Microsoft treiben den Index laut Jefferies nach oben (finanzen.at)
|
15.11.25
|Apple intensifies succession planning for CEO Tim Cook (Financial Times)
|
14.11.25
|Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings (Financial Times)
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.

Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.