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10.08.2026 06:31:29
New Japan Chemical präsentierte Quartalsergebnisse
New Japan Chemical lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 27,56 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,02 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte New Japan Chemical einen Umsatz von 8,13 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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