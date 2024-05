New Japan Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New Japan Chemical präsentierte am 10.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren -5,610 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent auf 8,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,90 JPY. Im letzten Jahr hatte New Japan Chemical einen Gewinn von -11,910 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,73 Prozent auf 32,86 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

