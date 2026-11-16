New Japan Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Japan Chemical gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat New Japan Chemical im vergangenen Quartal 9,34 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Japan Chemical 7,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at