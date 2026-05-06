New Jersey Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Jersey Resources hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 939,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 877,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at