New Jersey Resources Aktie

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WKN: 873388 / ISIN: US6460251068

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04.05.2026 22:46:11

New Jersey Resources Corp. Announces Rise In Q2 Income

(RTTNews) - New Jersey Resources Corp. (NJR) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $218.912 million, or $2.16 per share. This compares with $204.287 million, or $2.02 per share, last year.

Excluding items, New Jersey Resources Corp. reported adjusted earnings of $221.463 million or $2.20 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.9% to $939.401 million from $913.027 million last year.

New Jersey Resources Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $218.912 Mln. vs. $204.287 Mln. last year. -EPS: $2.16 vs. $2.02 last year. -Revenue: $939.401 Mln vs. $913.027 Mln last year.

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