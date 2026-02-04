|
New Jersey Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
New Jersey Resources präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 604,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,0 Millionen USD in den Büchern standen.
