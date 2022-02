New Jersey Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Jersey Resources präsentierte am 03.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,690 USD, nach 0,460 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 675,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources 454,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at