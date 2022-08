New Jersey Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New Jersey Resources lud am 04.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,040 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Jersey Resources -0,150 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat New Jersey Resources 552,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 367,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at