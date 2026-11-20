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20.11.2026 06:31:28
New Jersey Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
New Jersey Resources hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 374,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 341,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,33 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,27 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,03 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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