New Jersey Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Jersey Resources hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

New Jersey Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat New Jersey Resources im vergangenen Quartal 349,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Jersey Resources 323,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at