New Jubilee Ins XDXB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Jubilee Ins XDXB hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,27 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,36 PKR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 3,53 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Jubilee Ins XDXB 3,20 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at