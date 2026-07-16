Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.07.2026 00:45:17
New Lawsuit Filed Against Apple for 'Hide My Email' Privacy Vulnerability
A major flaw in Apple's Hide My Email feature exposes users' real email addresses to anyone who can look them up online.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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