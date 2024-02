New Mountain Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

New Mountain Finance gab am 27.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,400 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat New Mountain Finance im vergangenen Quartal 92,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Mountain Finance 73,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 375,23 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at