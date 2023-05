New Mountain Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Mountain Finance hat am 09.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

New Mountain Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at