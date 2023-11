New Mountain Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Mountain Finance präsentierte am 03.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,400 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,27 Prozent auf 94,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at