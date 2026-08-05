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05.08.2026 06:31:29
New Mountain Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
New Mountain Finance stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 82,98 Prozent auf 16,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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