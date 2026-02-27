New Mountain Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Mountain Finance hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das New Mountain Finance ein Ergebnis je Aktie von 0,250 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,3 Millionen USD – eine Minderung von 25,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 92,9 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 USD beziffert. Im Vorjahr hatte New Mountain Finance 1,03 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,25 Prozent auf 370,24 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,83 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at