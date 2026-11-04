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04.11.2026 06:31:28
New Mountain Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
New Mountain Finance hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte New Mountain Finance 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,65 Prozent zurück. Hier wurden 59,9 Millionen USD gegenüber 80,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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