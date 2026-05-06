New Mountain Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

New Mountain Finance hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

New Mountain Finance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,51 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 70,22 Prozent auf 36,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at