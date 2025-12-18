New Nadina Explorations hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

New Nadina Explorations hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2025 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at