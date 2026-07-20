New Nadina Explorations: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

New Nadina Explorations hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at