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03.08.2026 06:31:29
New Nordic Healthbrands AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
New Nordic Healthbrands AB gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New Nordic Healthbrands AB ein EPS von 0,340 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 163,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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