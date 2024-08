New Nordic Healthbrands AB präsentierte Quartalsergebnisse

New Nordic Healthbrands AB hat am 31.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,72 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 140,9 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at