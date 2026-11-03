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03.11.2026 06:31:28
New Nordic Healthbrands AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
New Nordic Healthbrands AB gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
New Nordic Healthbrands AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 SEK je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 144,2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Nordic Healthbrands AB 139,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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