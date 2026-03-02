02.03.2026 06:31:29

New Nordic Healthbrands AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

New Nordic Healthbrands AB hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 SEK gegenüber 0,310 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat New Nordic Healthbrands AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 149,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,32 SEK. Im Vorjahr waren -1,240 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 576,36 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 550,31 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen