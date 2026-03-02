New Nordic Healthbrands AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

New Nordic Healthbrands AB hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 SEK gegenüber 0,310 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat New Nordic Healthbrands AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 149,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,32 SEK. Im Vorjahr waren -1,240 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 576,36 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 550,31 Millionen SEK in den Büchern standen.

