Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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01.07.2026 13:30:49
New on Netflix in July 2026: 'Enola Holmes 3,' Will Ferrell's Golf Comedy 'The Hawk' and More
These titles, plus the return of Ransom Canyon and a new Heartstopper movie, are out this month.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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