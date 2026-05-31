Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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31.05.2026 14:00:50
New on Netflix in June 2026: 'Sweet Magnolias,' a Jennifer Lopez Rom-Com and a Fresh Harlan Coben Mystery
These titles, plus several new true crime documentaries and a John Cena comedy, are on my must-watch list.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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