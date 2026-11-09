Oriental Holdings Bhd Aktie
WKN: 872615 / ISIN: MYL4006OO002
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09.11.2026 18:30:02
New Oriental Education: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Oct. 28, 2026, New Oriental Education (NYSE:EDU) announced total net revenue grew 23.1% year over year to $1.87 billion. Non-GAAP operating income, excluding share-based compensation, rose 21.2% to $406.8 million as operational expansion compounded returns.
Three things management said stand out.
Learning center utilization and strict cost controls pushed margins higher across core tutoring and e-commerce segments. It doesn't rely on rapid footprint growth alone, as operational efficiency protects profitability even when revenue mix shifts.
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