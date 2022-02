New Oriental Education Technology Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Oriental Education Technology Group äußerte sich am 22.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2021 abgelaufenen Quartals.

New Oriental Education Technology Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,149 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,033 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,87 Prozent auf 595,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 887,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at