|
31.07.2026 06:31:29
New Oriental Education Technology Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
New Oriental Education Technology Group hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat New Oriental Education Technology Group 11,98 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,67 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,421 HKD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 11,49 Milliarden HKD taxiert.
In Sachen EPS wurden 2,34 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Oriental Education Technology Group 1,79 HKD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 44,23 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahr hatte New Oriental Education Technology Group 38,16 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.