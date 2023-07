New Oriental Education Technology Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Oriental Education Technology Group lud am 26.07.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,370 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei New Oriental Education Technology Group noch ein Gewinn pro Aktie von -0,940 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,6 Millionen USD – ein Plus von 64,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Oriental Education Technology Group 524,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat New Oriental Education Technology Group im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden USD im Vergleich zu 3,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,92 Milliarden USD ausgegeben.

