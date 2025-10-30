New Oriental Education Technology Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Oriental Education Technology Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat New Oriental Education Technology Group mit einem Umsatz von insgesamt 11,94 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,20 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 6,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at