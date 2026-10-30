New Oriental Education Technology Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Oriental Education Technology Group gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at