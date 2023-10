New Oriental Education Technology Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

New Oriental Education Technology Group äußerte sich am 25.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat New Oriental Education Technology Group im vergangenen Quartal 1,10 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Oriental Education Technology Group 744,8 Millionen USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,795 USD sowie einem Umsatz von 1,01 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at