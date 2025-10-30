New Oriental Education Technology Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

New Oriental Education Technology Group lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent auf 1,53 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at