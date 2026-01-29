New Oriental Education Technology Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Oriental Education Technology Group ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Oriental Education Technology Group die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New Oriental Education Technology Group ein EPS von 0,160 HKD je Aktie vermeldet.

New Oriental Education Technology Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,27 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,08 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at