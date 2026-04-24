New Oriental Education Technology Group präsentierte Quartalsergebnisse

New Oriental Education Technology Group hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 HKD gegenüber 0,390 HKD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat New Oriental Education Technology Group 11,05 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,20 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at