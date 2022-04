New Oriental Education Technology Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Oriental Education Technology Group hat am 26.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2022 endete.

Das EPS lag bei -0,720 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,42 Prozent zurück. Hier wurden 614,1 Millionen USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at