New Oriental Education Technology Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Oriental Education Technology Group hat sich am 19.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,440 HKD. Im letzten Jahr hatte New Oriental Education Technology Group einen Gewinn von -0,565 HKD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,86 Prozent auf 5,92 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,82 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,098 HKD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 5,61 Milliarden HKD gerechnet.

Redaktion finanzen.at