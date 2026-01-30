New Oriental Education Technology Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Oriental Education Technology Group hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,19 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at