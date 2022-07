New Oriental Education Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New Oriental Education Technology Group veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,163 HKD sowie einen Umsatz von 4,06 Milliarden HKD prognostiziert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 4,928 HKD und einen Umsatz von 24,34 Milliarden HKD beziffert.

Redaktion finanzen.at